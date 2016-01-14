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    СМИ: Индонезийские силовики ликвидировали четырех боевиков после серии взрывов в Джакарте

    Предполагается, что боевики в данный момент скрываются в здании кинотеатра, близ места нападения

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Подразделения полиции и спецназа ведут спецоперацию против боевиков, которые укрылись в здании после серии нападений в центре города, по меньшей мере, четверо злоумышленников мертвы, передает Report со ссылкой на телеканал CNN.

    "Предполагается, что боевики в данный момент скрываются в здании кинотеатра, близ места нападения. Там, вероятно, еще много людей внутри. Полиция оцепила здания и его окрестности", - приводит также телеканал Аль-Джазира слова представителя местной полиции.

    Отметим, что индонезийские силовики стянули бронетехнику в центр Джакарты.

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