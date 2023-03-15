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СМИ: Индия закупала в январе российскую нефть дороже верхнего предела

СМИ: Индия закупала в январе российскую нефть дороже верхнего предела Власти Индии закупают российскую нефть несмотря на действие санкций. При этом конечная стоимость включает в себя доставку, страхование и другие расходы по прибытии в ее порты.
Другие страны
15 марта 2023 г. 22:19
СМИ: Индия закупала в январе российскую нефть дороже верхнего предела

Власти Индии закупают российскую нефть несмотря на действие санкций. При этом конечная стоимость включает в себя доставку, страхование и другие расходы по прибытии в ее порты.

Как передает Report, об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным издания, в январе Индия покупала российскую нефть за 79 долларов 80 центов за баррель. Эта стоимость значительно превышает цену в 60 долларов, установленную странами "Большой семерки".

Агентство подчеркивает, что правительство Моди не подписывалось под ограничением "Большой семерки". Поэтому он не обязан соблюдать ограничение того времени, пока не пользуется западными услугами страхования или доставки.

"И хотя источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что правительство не будет нарушать санкции - и попросило банки и трейдеров соблюдать правила, - проблема состоит в том, чтобы контролировать или обеспечивать выполнение таких обещаний", - говорится в сообщении.

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