СМИ: Индия выразила Канаде протест из-за действий сикхских сепаратистов в Ванкувере

Министерство иностранных дел Индии вызвало заместителя посла Канады в стране и выразило ему решительный протест из-за предоставления канадскими властями пространства для деятельности сикхских сепаратистов в Ванкувере.

Министерство иностранных дел Индии вызвало заместителя посла Канады в стране и выразило ему решительный протест из-за предоставления канадскими властями пространства для деятельности сикхских сепаратистов в Ванкувере.

Как передает Report , об этом сообщила газета Hindustan Times.

Как пишет издание, власти Индии считают, что правительство Джастина Трюдо предоставляет сепаратистам слишком большую свободу действий, так как они беспрепятственно провели "гражданский суд" перед консульством Индии в Ванкувере и сожгли чучело премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Вызов канадского дипломата последовал на следующий день после того, как канадский парламент почтил минутой молчания память убитого на территории Канады лидера сикхской общины Хардипа Ниджара.

МИД Индии официальное сообщение о вызове канадского дипломата пока не распространял.