СМИ: Индия стремится использовать противостояние с Пакистаном для полной денонсации соглашения по Инду

На фоне звучания воинственной барабанной дроби и опасений возникновения реальной войны между Индией и Пакистаном

На фоне звучания воинственной барабанной дроби и опасений возникновения реальной войны между Индией и Пакистаном, двумя соседями, обладающими ядерным оружием, многие эксперты уже ответили на вопрос, чего Нью-Дели самом деле хочет получить из нынешней ситуации. Это - окончательный отказ от Договора о водах Инда (IWT), действие которого было приостановлено сразу после теракта в Пахалгаме.

Как сообщает Report, об этом пишет в своей статье в издании Dawn бизнесс-репортер Хуррам Хусейн.

По его словам, долговременные последствия одностороннего и незаконного выхода Индии из договора будут иметь серьезные последствия для Пакистана. "Выход Индии из договора равносилен незаконному объявлению речной воды своей собственностью", - отметил он.

По его словам, выход из договора - то, чего Индия хотела уже давно. Она использовала нынешний кризис как отвлекающий маневр, под прикрытием которого сделала этот шаг.

Первое упоминание Индией о желании выйти из договора было в 2016 году, после нападения в Ури, когда премьер-министр Нарендра Моди заявил, что "кровь и вода не могут течь вместе". "Это заявление было пробным шаром и, как оказалось, первым из серии шагов, которые Индия предприняла для того, чтобы заявить права на воды реки Инд и двух западных рек, которые договор отдал Пакистану", - говорит автор.

Второй шаг был сделан в 2019 году в ответ на нападение в Пулваме, когда в августе того же года оккупированный Индией Кашмир был включен в индийскую федерацию, фактически отменив статью 370 индийской конституции. Это сопровождалось принятием Закона о реорганизации Джамму и Кашмира 2019 года.

По мнению Хусейна, Индия уже давно готовила почву для выхода из IWT. Изменив или отменив законы о приобретении земли в Кашмире вызвал всплеск проектных инвестиций на спорной территории, министерства железных дорог, транспорта, обороны, гражданской авиации и энергетики приобрели территории здесь после изменений 2019 года.

В январе 2023 года, в условиях продолжающегося пакистанского противодействия проекту "Ратле" и продолжающегося спора по проекту "Кишенганга", Индия наконец направила уведомление Пакистану, ссылаясь на далеко идущее "фундаментальное изменение обстоятельств", окружающих договор, и заявив, что он больше не отражает текущую реальность. В августе 2024 года она повторила тот же аргумент.

"Теперь Пакистан сталкивается с трудной задачей заставить Индию вернуться к своим обязательствам по IWT", - отмечает автор.

"На этот раз мы не можем позволить себе потратить годы, прежде чем осознать реальный вес и важность того, что сделала Индия под прикрытием сложившегося противостояния. В 2019 году Индия взяла спорную территорию Джамму и Кашмира и незаконно объявила ее своей. Теперь она сделала то же самое с водами речной системы Инда, которые по всем правам принадлежат Пакистану", - пишет Хусейн.