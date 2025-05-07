СМИ: Индия шокирована ответом Пакистана и через посредников призывает к деэскалации

Индия шокирована решительным ответом Пакистана и через посредников призывает к снижению напряженности.

Индия шокирована решительным ответом Пакистана и через посредников призывает к снижению напряженности.

Как передает Report , об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет газета Daily Pakistan.

По данным издания, индийская сторона обратилась к арабским странам, в частности к эмиратским официальным лицам с призывом способствовать снижению напряженности на границе с Пакистаном.

Позднее министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид выступил с заявлением, призвав Индию и Пакистан проявлять сдержанность, снизить напряженность и избегать дальнейшей эскалации, которая угрожает региональному и международному миру.

"Министр подчеркнул важность прислушаться к голосам, призывающим к диалогу и взаимопониманию, чтобы предотвратить военную эскалацию, укрепить стабильность в Южной Азии и избежать дальнейшей региональной напряженности", - указало эмиратское государственное информагентство WAM.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере восемь человек, еще 35 получили ранения.

Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, ВВС Пакистана сбили пять индийских истребителей.