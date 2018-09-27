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    СМИ: Индия решила подписать с Россией соглашение о приобретении С-400

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Индия решила подписать соглашение с Россией о приобретении зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 на сумму $5,43 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

    По этой информации, такое решение было принято в ходе заседания правительственного комитета по безопасности в преддверии визита в Нью-Дели президента России Владимира Путина.

    Издание указывает, что официального подтверждения этой информации пока не поступало. 

    2 июля Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о приобретении у России ЗРС.

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