СМИ: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября.

Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, в Нью-Дели пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех представителей Канады из этого списка, которые останутся в Индии после этой даты.

МИД Канады и правительство Индии отказались от комментариев в ответ на запрос Financial Times.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.