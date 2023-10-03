СМИ: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября.
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По их данным, в Нью-Дели пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех представителей Канады из этого списка, которые останутся в Индии после этой даты.
МИД Канады и правительство Индии отказались от комментариев в ответ на запрос Financial Times.
Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.