СМИ: Индия обгонит Китай по экономическому росту в 2028 году

Индия может к 2028 году обогнать Китай по темпам экономического роста.

Индия может к 2028 году обогнать Китай по темпам экономического роста.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

По прогнозам Barclays и других инвестиционных банков, Индия может стать двигателем глобального экономического роста вместо Китая в течение следующего пятилетнего срока премьер-министра Нарендры Моди (всеобщие выборы в стране пройдут в мае).

Оценка Bloomberg Economics более оптимистична: в базовом сценарии к концу этого десятилетия темпы роста экономики Индии ускорятся до 9%, а Китая - замедлятся до 3,5%. При самом пессимистичном сценарии, который предполагает рост индийской экономики на 6,5%, Индия сможет обогнать Китай в 2037 году.

Сейчас ВВП Индии составляет 3,5 трлн доллара, а Китая - 17,8 трлн доллара. Экономика Китая в четвертом квартале 2023 года выросла на 5,2% в годовом выражении. ВВП Индии в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь) вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как сообщает РБК, ускорение роста ВВП Индии - одно из главных предвыборных обещаний Моди: в 2023 году он заявлял, что если в третий раз возглавит правительство, сделает все, чтобы поднять экономику страны "на первое место в мире". Власти стремятся сделать ее более конкурентоспособной, что привлекает Запад. Однако иностранные компании, которые хотят вести бизнес в Индии, сталкиваются с различными трудностями - от плохих дорог до бюрократии и нехватки квалифицированных рабочих. Чтобы это исправить и обойти Китай по темпам роста ВВП, властям нужно сосредоточиться на инфраструктурном строительстве, развитии городов, а также качестве рабочей силы.

Летом 2023 года эксперты Goldman Sachs допускали, что экономика Индии к 2075 году станет второй по величине в мире, обогнав Японию, Германию и США и вплотную приблизившись к Китаю. По прогнозам банка, размер экономики Китая через 52 года составит 57 трлн долларов, Индии - 52,5 трлн, США - 51,5 трлн.