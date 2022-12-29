СМИ: Индия начала следствие в отношении фармкомпании после смерти 18 детей в Узбекистане

Индийские власти начали расследование в отношении фармакологической компании Marion Biotech после того, как Узбекистан сообщил, что 18 детей в стране умерли из-за приема таблеток и сиропа от кашля Doc-1 Max производства этой компании.

Индийские власти начали расследование в отношении фармакологической компании Marion Biotech после того, как Узбекистан сообщил, что 18 детей в стране умерли из-за приема таблеток и сиропа от кашля Doc-1 Max производства этой компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Совместное расследование будет проводиться группами Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) и Управлением по контролю и лицензированию лекарств штата Уттар-Прадеш, в котором находится фармпроизводство Marion Biotech.

Индийские власти также направили запрос в Узбекистан с просьбой передать им информацию об отравлении пострадавших в этой центральноазиатской стране.