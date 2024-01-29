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СМИ: Индия медленно отказывается от российского оружия

СМИ: Индия медленно отказывается от российского оружия Индия, будучи крупнейшим в мире импортером оружия, медленно поворачивается от России к Западу.
Другие страны
29 января 2024 г. 01:46
СМИ: Индия медленно отказывается от российского оружия

Индия, будучи крупнейшим в мире импортером оружия, медленно поворачивается от России к Западу.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

Агентство подчеркивает, что Индия хочет дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия – России, но волнуется, что это может подтолкнуть Москву поближе к Пекину.

Кроме того, США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе в надежде сдержать рост Китая и ослабить влияние России.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние два десятилетия Россия поставляла 65% оружия, которое закупила Индия на сумму более 60 млрд долларов. Но война в Украине ускорила толчок диверсификации ее оружейной базы.

Россия в свою очередь публично призывает Индию к сотрудничеству. Но Индия желает усилить внутреннее производство. Также в прошлом году Индия и США подписали оборонное соглашение, предусматривающее, в частности, совместное производство двигателей для истребителей.

При этом Reuters отмечает, что Нью-Дели придется "идти по тонкой линии" в отношениях с Россией, поскольку прекращение сотрудничества подтолкнет Москву поближе к Пекину.

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Версия на азербайджанском языке “Reuters”: Hindistan Rusiya silahlarından yavaş-yavaş uzaqlaşır

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