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СМИ: Индия и США завершили пятый раунд переговоров по торговому соглашению

СМИ: Индия и США завершили пятый раунд переговоров по торговому соглашению Представители Индии и США завершили пятый раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению, которые прошли в Вашингтоне с 14 по 17 июля.
Другие страны
19 июля 2025 г. 11:37
СМИ: Индия и США завершили пятый раунд переговоров по торговому соглашению

Представители Индии и США завершили пятый раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению, которые прошли в Вашингтоне с 14 по 17 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство PTI.

Данных о результатах переговоров пока нет. Сообщается, что во время пятого раунда обсуждались вопросы, связанные с сельским хозяйством и автомобилестроением, а также товарами двойного назначения, включая химикаты, материалы, оборудование и технологии.

Как отмечает PTI, стороны стремятся заключить временное торговое соглашение до 1 августа, когда завершится период приостановки действия введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении нескольких десятков стран пошлин. Индия добивается отмены этого дополнительного тарифа, который может составить для республики 26%.

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