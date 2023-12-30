Индия и Россия обсуждают сотрудничество в сфере малых атомных реакторов

Развитие сотрудничества в сфере атомных реакторов с малой мощностью обсудил в РФ глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Развитие сотрудничества в сфере атомных реакторов с малой мощностью обсудил в России глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Как передает Report, oб этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Индия и Россия решили расширить гражданское ядерное сотрудничество. Как утверждает газета, Москва готова поделиться технологиями создания небольшого модульного реактора, используемого для производства электроэнергии в объеме от 75 МВт до 300 МВт.

Обе стороны также настаивают на скорейшем вводе в эксплуатацию третьего и четвертого реакторов АЭС "Куданкулам" и одновременном ускорении работы над пятым и шестым реакторами, сообщает Hindustan Times.

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности 1 тыс. Выведение АЭС на полную мощность запланировано на 2027 год.