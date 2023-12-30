О нас

Индия и Россия обсуждают сотрудничество в сфере малых атомных реакторов

Индия и Россия обсуждают сотрудничество в сфере малых атомных реакторов Развитие сотрудничества в сфере атомных реакторов с малой мощностью обсудил в РФ глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 14:43
Индия и Россия обсуждают сотрудничество в сфере малых атомных реакторов

Развитие сотрудничества в сфере атомных реакторов с малой мощностью обсудил в России глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Как передает Report, oб этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Индия и Россия решили расширить гражданское ядерное сотрудничество. Как утверждает газета, Москва готова поделиться технологиями создания небольшого модульного реактора, используемого для производства электроэнергии в объеме от 75 МВт до 300 МВт.

Обе стороны также настаивают на скорейшем вводе в эксплуатацию третьего и четвертого реакторов АЭС "Куданкулам" и одновременном ускорении работы над пятым и шестым реакторами, сообщает Hindustan Times.

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности 1 тыс. Выведение АЭС на полную мощность запланировано на 2027 год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке India, Russia discuss cooperation in small nuclear reactors

Самое читаемое

В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi