СМИ: Индийские НПЗ отказываются от российской нефти на фоне тарифного давления США

Другие страны
7 августа 2025 г. 22:14
Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии временно отказываются от закупок российской нефти.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами закупок.

Отмечается, что решение принято на фоне усиления давления со стороны Вашингтона, который на этой неделе ввел 25% тарифы на импорт из Индии.

Компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. намерены пропустить ближайший цикл спотовых закупок российской нефти, ожидая разъяснений от правительства. Как уточнили источники, компании опасаются возможных последствий для экономических отношений с США.

