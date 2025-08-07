СМИ: Индийские НПЗ отказываются от российской нефти на фоне тарифного давления США

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии временно отказываются от закупок российской нефти.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами закупок.
Отмечается, что решение принято на фоне усиления давления со стороны Вашингтона, который на этой неделе ввел 25% тарифы на импорт из Индии.
Компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. намерены пропустить ближайший цикл спотовых закупок российской нефти, ожидая разъяснений от правительства. Как уточнили источники, компании опасаются возможных последствий для экономических отношений с США.