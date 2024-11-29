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СМИ: Илон Маск за счет связей в Пекине может сгладить противоречия между США и КНР

СМИ: Илон Маск за счет связей в Пекине может сгладить противоречия между США и КНР Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск за счет тесных связей в Пекине может поспособствовать сглаживанию противоречий между избранным президентом США Дональдом Трампом и Китаем.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 15:18
СМИ: Илон Маск за счет связей в Пекине может сгладить противоречия между США и КНР

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск за счет тесных связей в Пекине может поспособствовать сглаживанию противоречий между избранным президентом США Дональдом Трампом и Китаем.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Financial Times.

По сведениям издания, Маск стал потенциально значимым игроком в отношениях между двумя сверхдержавами.

Дональд Трамп начнет второй срок на посту президента в окружении помощников, негативно настроенных по отношению к КНР. Однако у одного из ближайших его советников - Маска - подход к Китаю иной, говорится в публикации.

У самого богатого человека на планете, по утверждению издания, тесные связи с китайским руководством. Маск стремится к принятию Пекином важных решений в отношении своего бизнеса в КНР. Он касается производства электромобилей компанией Tesla, которая получила в КНР миллиарды долларов выгодных кредитов и налоговые льготы.

По информации газеты, Маск потенциально может в значительной степени поспособствовать налаживанию отношений между Китаем и администрацией Трампа. Учитывая ставки для Tesla, можно ожидать, что он будет действовать в качестве сдерживающего фактора в отношении намерения Трампа ввести пошлины на импорт китайской продукции.

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