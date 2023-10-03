СМИ: Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в США

Илон Маск вновь возглавил список 400 богатейших граждан США.

Илон Маск вновь возглавил список 400 богатейших граждан США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Forbes.

Издание оценило состояние владельца компаний SpaceX и Tesla в $251 млрд, что примерно равно прошлогоднему показателю, когда Маск также возглавлял данный список. На втором месте расположился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос ($161 млрд), на третьем - один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($158 млрд). Четвертую и пятую позицию заняли глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($121 млрд) и один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж ($114 млрд).

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $111 млрд занял шестое место в списке.

Суммарно состояние 400 богатейших американцев увеличилось на $500 млрд по сравнению с прошлым годом, указывает Forbes.