СМИ: игра Трампа в гольф обходится США в миллионы долларов.

Как передаёт Report со ссылкой на TheEsquire "недорогая" привычка президента Соединенных Штатов Дональда Трампа играть в гольф может обойтись стране в $340 млн.

Как отмечается, на фоне таких событий трех последних лет, как Brexit, расследование "российского вмешательства" спецпрокурора Роберта Мюллера, продолжающих климатических изменений и проблем либеральной демократии, привычка Трампа играть в гольф кажется утешительной константой. С момента инаугурации политик проводил время на поле для гольфа 227 раз. Глава государства занимался своим хобби и тогда, когда на страну надвигался ураган "Дориан". При этом он защищал свое «недорогое увлечение». Однако, по данным издания, оно уже обошлось налогоплательщикам в $109 млн.

Издание замечает, что в случае избрания Трампа на второй срок эта статья расходов может составить около $340 млн.