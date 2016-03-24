СМИ: ИГИЛ тренирует сотни боевиков для серии атак в Европе

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Террористическая группировка «ИГИЛ» провела тренировку не менее 400 боевиков для серии атак в Европе, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в европейских и иракских разведслужбах.

Отмечается, что лагеря подготовки террористов для атаки на цели в Европе находятся на территории Сирии, Ирака, а также стран бывшего СССР. Там боевиков учат умению скрывать себя, применять взрывчатые вещества, заниматься наблюдением и контрнаблюдением.

Французский сенатор Натали Гуле подтвердила агентству, что речь может идти о 400-600 боевиках, которые натренированы для проведения терактов в Европе. Она отметила, что около 5 тыс. европейцев уехали в Сирию.