СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв автобуса в Тунисе - ВИДЕО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв автобуса с сотрудниками президентской охраны в Тунисе, в результате которого погибли 13 человек, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

Вечером 24 ноября в центре тунисской столицы террорист-смертник подорвал автобус, перевозивший сотрудников службы охраны президента страны. По предварительным данным, погибли 13 и получили ранения 20 человек. В стране введено чрезвычайное положение на 30 дней. В этот период в столице и пригородах будет действовать комендантский час.