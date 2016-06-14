ИГ взяла на себя ответственность за убийство французского полицейского

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за убийство полицейского в парижском пригороде Маньянвиль, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства AFP, подозреваемый в убийстве, 25-летний Ляросси Абалла, в 2013 году уже обвинялся в участии в группировке с целью подготовки терактов. Он и еще семеро обвиняемых были приговорены к трем годам лишения свободы.

Накануне вечером неизвестный совершил нападение на 42-летнего полицейского в Маньянвиле, нанеся ему несколько смертельных ударов ножом, после чего забаррикадировался в доме убитого.

Как констатировал официальный представитель МВД, после штурма внутри дома обнаружено тело женщины, которая была в заложницах у злоумышленника. Речь, предположительно, идет о супруге погибшего. В доме также обнаружили трехлетнего мальчика, который находился в состоянии шокa.