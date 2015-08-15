​СМИ: ИГ трижды применял иприт против курдов в Ираке и Сирии

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Американская разведка полагает, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) как минимум три раза за последние две с лишним недели применяли против курдских вооруженных формирований в Ираке и Сирии отравляющее вещество иприт, именуемое также "горчичным газом".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным издания, проведенные представителями разведслужб США тесты показали, что впервые "горчичный газ" был применен экстремистами из ИГ во время боевых действий с курдскими формированиями на севере Сирии еще в конце июля текущего года. После этого боевики группировки по крайне мере два раза за эту неделю совершали химические атаки против курдских бойцов в северной части Ирака, отмечает газета.

Как заявил источник в разведке США, вполне возможно, что эти атаки были осуществлены боевиками "по отработанной схеме". При этом источник отметил, что расследование инцидентов продолжается, и американская разведка пытается выяснить происхождение ядовитого газа.

В свою очередь, лидер иракских курдов Масуд Барзани подтвердил телеканалу CNN, что экстремисты ИГ в боях на этой неделе с курдскими военизированными формированиями ("пешмерга") в городе Махмур "использовали минометные или ракетные снаряды с отравляющим веществом", с которым бойцы "пешмерга" еще ни разу не сталкивались. По неподтвержденным данным, в результате этой атаки были ранены около 60 курдов.