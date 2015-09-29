СМИ: ИГ планирует теракты на севере Индии

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Индийская разведка предупредила полицию Нью-Дели и штата Раджастан о готовящихся группировкой "Исламское государство" терактах на территории страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает во вторник газета Times of India со ссылкой на источники, возможные атаки планируются группировкой в осенний сезон, когда в Индии отмечается ряд индуистских праздников, в том числе - праздник огней Дивали. Предположительно, теракт может быть выполнен как террористом-одиночкой, так и группой из двух-трех человек.

Согласно данным источников издания, ИГ удалось с помощью соцсетей радикализировать около 40 молодых людей за последние несколько месяцев.

Между тем, как сообщает агентство IANS, группировка активизировалась в северо-восточном индийском штате Ассам.

"Пока мы не видели никого, кто бы присоединился к ИГ в Ассаме, однако к группировке в штате проявляется большой интерес. Многие посещают сайты ИГ и зарегистрированные просмотры свидетельствуют о том, что это больше, чем просто любопытство", - заявил во вторник на пресс-конференции глава полиции штата Ассам Кхаген Сарма. По его словам, интерес к ИГ в Ассаме также высок, как в штатах Джамму и Кашмир и Андхра-Прадеш.

Как отметил Сарма, угроза государству исходит "как от правых индуистов-фундаменталистов, так и от исламистских группировок".