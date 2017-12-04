СМИ: Хуситы захватили в плен сына экс-президента Салеха

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Хуситы в Йемене ранили и взяли в плен сына убитого ими экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Халид, сын Али Абдаллы Салеха, ранен и взят в плен проиранскими отрядами хуситов", - сообщил телеканал Sky News Arabia в Twitter со ссылкой на свои источники.

По утверждению канала, хуситы также убили замглавы партии Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) Ясира аль-Авады.

Отметим, что сегодня "Всеобщий народ конгресс" подтвердил появившееся ранее сообщение хуситов о гибели экс-президента страны, главы данной парти Али Абдаллы Салеха. В сети также появились фото и видео с телом убитого экс-президента.