СМИ: Хуситы взяли в плен тысячи солдат аравийской коалиции

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили о проведении крупной военной операции на границе с саудовской провинцией Наджран, в результате которой тысячи солдат и сотни транспортных средств аравийской коалиции были захвачены в плен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу в эфире телеканала Press TV сообщил официальный представитель вооруженных сил "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа.

Аравийская коалиция пока ни подтвердила, ни опровергла поступившую информацию.