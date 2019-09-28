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СМИ: Хуситы взяли в плен тысячи солдат аравийской коалиции

СМИ: Хуситы взяли в плен тысячи солдат аравийской коалиции

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили о проведении крупной военной операции на границе с саудовской провинцией Наджран, в результате которой тысячи солдат и сотни транспортных средств аравийской коалиции были захвачены в плен. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу в эфире телеканала Press TV сообщил официальный представитель вооруженных сил "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа.

Аравийская коалиция пока ни подтвердила, ни опровергла поступившую информацию.

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