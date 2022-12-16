СМИ: Хорватия отказалась участвовать в миссии Евросоюза по подготовке военных Украины

Парламент Хорватии проголосовал против участия страны в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine).

Парламент Хорватии проголосовал против участия страны в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Согласно заявлению депутатов от оппозиции, они не хотят становиться заложниками политических разногласий руководителей стран, а также то, что Конституция Хорватии не предусматривает голосования в парламенте по вопросам, которые обычно утверждаются президентом по согласованию с правительством.

Для одобрения проведения миссии Евросоюза на территории Хорватии, инициативу должны были поддержать двумя третями голосов.