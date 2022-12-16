СМИ: Хорватия отказалась участвовать в миссии Евросоюза по подготовке военных Украины

Парламент Хорватии проголосовал против участия страны в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine).
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Согласно заявлению депутатов от оппозиции, они не хотят становиться заложниками политических разногласий руководителей стран, а также то, что Конституция Хорватии не предусматривает голосования в парламенте по вопросам, которые обычно утверждаются президентом по согласованию с правительством.
Для одобрения проведения миссии Евросоюза на территории Хорватии, инициативу должны были поддержать двумя третями голосов.