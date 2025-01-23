О нас

СМИ: HongShan станет новым владельцем легендарного производителя аудиотехники Marshall

СМИ: HongShan станет новым владельцем легендарного производителя аудиотехники Marshall HongShan Capital Group близка к заключению сделки по приобретению культового производителя аудиооборудования Marshall Group.
Другие страны
23 января 2025 г. 14:39
СМИ: HongShan станет новым владельцем легендарного производителя аудиотехники Marshall

HongShan Capital Group близка к заключению сделки по приобретению культового производителя аудиооборудования Marshall Group.

Об этом передает Report со ссылкой на китайские СМИ.

HongShan, инвестиционная компания, ранее известная как Sequoia China, стала наиболее вероятным покупателем Marshall, предложив более выгодные условия, чем конкуренты. В настоящее время стороны обсуждают окончательные детали соглашения, которое может быть достигнуто в ближайшие дни.

Marshall Group - группа компаний в сфере аудио, технологий и дизайна, основанная в Великобритании в 1962 году. Она выпускает усилители, наушники и беспроводные колонки. Продукция компании представлена на более чем 90 рынках мира.

В 2023 году шведская компания Zound Industries приобрела Marshall, при этом семья Маршалл осталась акционером. Сделка включала также активы Natal Drums, Marshall Records и Marshall Live Agency. Позднее в том же году фирма частного капитала Altor Equity Partners приобрела значительную миноритарную долю в бизнесе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке HongShan Capital nears $1.1bn acquisition of iconic audio brand Marshall

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi