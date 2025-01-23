СМИ: HongShan станет новым владельцем легендарного производителя аудиотехники Marshall

HongShan Capital Group близка к заключению сделки по приобретению культового производителя аудиооборудования Marshall Group.

HongShan Capital Group близка к заключению сделки по приобретению культового производителя аудиооборудования Marshall Group.

Об этом передает Report со ссылкой на китайские СМИ.

HongShan, инвестиционная компания, ранее известная как Sequoia China, стала наиболее вероятным покупателем Marshall, предложив более выгодные условия, чем конкуренты. В настоящее время стороны обсуждают окончательные детали соглашения, которое может быть достигнуто в ближайшие дни.

Marshall Group - группа компаний в сфере аудио, технологий и дизайна, основанная в Великобритании в 1962 году. Она выпускает усилители, наушники и беспроводные колонки. Продукция компании представлена на более чем 90 рынках мира.

В 2023 году шведская компания Zound Industries приобрела Marshall, при этом семья Маршалл осталась акционером. Сделка включала также активы Natal Drums, Marshall Records и Marshall Live Agency. Позднее в том же году фирма частного капитала Altor Equity Partners приобрела значительную миноритарную долю в бизнесе.