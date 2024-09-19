"Хезболлах" выпустила более 40 ракет по Голанским высотам

Вооруженные отряды милиции движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по позициям израильских войск на оккупированных Голанских высотах и в Верхней Галилее.

Вооруженные отряды милиции движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по позициям израильских войск на оккупированных Голанских высотах и в Верхней Галилее.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Согласно информации, бойцы сопротивления выпустили не менее 40 снарядов из реактивных систем залпового огня по северным районам Израиля. По его данным, еще 20 ракет поразили укрепленные районы в Западной Галилее.

Отмечается, что атаки были предприняты примерно за полчаса до начала выступления генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы в Бейруте в 17:00 по местному (18:00 по бакинскому) времени, в котором он должен дать оценку израильским кибератакам на Ливана 17 и 18 сентября.

Насрулла объявит о том, каким будет ответ формирований "Хезболлах" на эти агрессивные действия со стороны Израиля.