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СМИ: "Хезболлах" может в ближайшие дни атаковать Израиль

СМИ: "Хезболлах" может в ближайшие дни атаковать Израиль Ливанское движение "Хезболлах" может в ближайшие дни нанести по Израилю ответный удар за ликвидацию в июле в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра.
Другие страны
24 августа 2024 г. 22:34
СМИ: Хезболлах может в ближайшие дни атаковать Израиль

Ливанское движение "Хезболлах" может в ближайшие дни нанести по Израилю ответный удар за ликвидацию в июле в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Kan со ссылкой на источники.

Согласно информации, движение "Хезболлах" не отказалась от намерения ответить, и это может произойти в любой момент, вне зависимости от хода очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа, который должен начаться 25 августа в Каире.

Отмечается, что в связи с данными о возможности атаки со стороны радикалов из Ливана в руководстве силовых структур Израиля в последние два дня прошли совещания, посвященные оценке ситуации в области безопасности, с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра в июле. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят этого без ответа.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Hizbullah" yaxın günlərdə İsrailə hücum edə bilər

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