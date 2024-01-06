СМИ: Хезболлах использовала беспилотники для атак на поселения на севере Израиля

Вооруженные формирования партии "Хезболлах" запустили беспилотники-камикадзе в сторону населенных пунктов на севере Израиля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al-Jazeera.
Сообщается, что сирены воздушной тревоги сработали в поселениях, расположенных в Верхней Галилее. По ее информации, один из беспилотников был поражен ракетой, выпущенной с площадки ПРО "Железный купол".
Ранее боевики "Хезболлах" обстреляли из реактивных систем залпового огня пограничный район Хонин, где находится казарма израильских войск, а также механизированный патруль возле поселения Метула.