СМИ: Хезболлах использовала беспилотники для атак на поселения на севере Израиля

Вооруженные формирования партии "Хезболлах" запустили беспилотники-камикадзе в сторону населенных пунктов на севере Израиля.

Вооруженные формирования партии "Хезболлах" запустили беспилотники-камикадзе в сторону населенных пунктов на севере Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al-Jazeera.

Сообщается, что сирены воздушной тревоги сработали в поселениях, расположенных в Верхней Галилее. По ее информации, один из беспилотников был поражен ракетой, выпущенной с площадки ПРО "Железный купол".

Ранее боевики "Хезболлах" обстреляли из реактивных систем залпового огня пограничный район Хонин, где находится казарма израильских войск, а также механизированный патруль возле поселения Метула.