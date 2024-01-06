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СМИ: Хезболлах использовала беспилотники для атак на поселения на севере Израиля

СМИ: Хезболлах использовала беспилотники для атак на поселения на севере Израиля Вооруженные формирования партии "Хезболлах" запустили беспилотники-камикадзе в сторону населенных пунктов на севере Израиля.
Другие страны
6 января 2024 г. 17:28
СМИ: Хезболлах использовала беспилотники для атак на поселения на севере Израиля

Вооруженные формирования партии "Хезболлах" запустили беспилотники-камикадзе в сторону населенных пунктов на севере Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al-Jazeera.

Сообщается, что сирены воздушной тревоги сработали в поселениях, расположенных в Верхней Галилее. По ее информации, один из беспилотников был поражен ракетой, выпущенной с площадки ПРО "Железный купол".

Ранее боевики "Хезболлах" обстреляли из реактивных систем залпового огня пограничный район Хонин, где находится казарма израильских войск, а также механизированный патруль возле поселения Метула.

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