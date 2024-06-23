СМИ: "Хезболлах" хранит иранское оружие и взрывчатку в аэропорту Бейрута

Ливанское движение "Хезболлах" хранит огромное количество иранского оружия в главном международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте.

Ливанское движение "Хезболлах" хранит огромное количество иранского оружия в главном международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на сотрудников аэропорта.

По их словам, члены движения подкупают таможенников и беспрепятственно проносят оружие, ракеты и взрывчатку иранского производства. Среди них - артиллерийские иранские ракеты Falaq, баллистические ракеты малой дальности Fateh-110, ракеты большого калибра "Буркан", взрывчатое вещество RDX и другие вооружения, сообщили сотрудники аэропорта.

Собеседник газеты отметил, что несмотря на давние обвинения в сторону "Хезболлах" в использовании аэропорта для своих целей, ситуация усугубилась в октябре 2023 года с началом конфликта в регионе. По его информации, в ноябре большие коробки прибыли в аэропорт прямым рейсом из Ирана. "Такое случается нечасто, но это произошло именно тогда, когда все в Ливане говорили о возможности войны", - добавил сотрудник.

Высокопоставленный представитель "Хезболлах" Вафик Сара постоянно находится на связи с таможней, по словам источника.