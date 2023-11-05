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СМИ: "Хезболла" впервые выпустила по Израилю мощную ракету

СМИ: "Хезболла" впервые выпустила по Израилю мощную ракету Ливанское движение "Хезболла" выпустила по Израилю мощную ракету, которую раньше не использовали.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 00:26
СМИ: Хезболла впервые выпустила по Израилю мощную ракету

Ливанское движение "Хезболла" выпустила по Израилю мощную ракету, которую раньше не использовали.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Удар нанесли по позиции израильской армии на границе неподалеку от ливанских населенных пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш. Это деревни на юге Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в ответ на обстрел из Ливана истребители ЦАХАЛ в течение последнего часа наносили удары по объектам "Хезболлы". Кроме того, они производились танковыми и артиллерийскими снарядами.

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