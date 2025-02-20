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СМИ: Хегсет приказал проработать сокращение бюджета Пентагона

СМИ: Хегсет приказал проработать сокращение бюджета Пентагона Министр обороны США Пит Хегсет дал указание разработать план по ежегодному сокращению бюджета военного ведомства на 8% в течение следующих пяти лет.
Другие страны
20 февраля 2025 г. 00:37
СМИ: Хегсет приказал проработать сокращение бюджета Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет дал указание разработать план по ежегодному сокращению бюджета военного ведомства на 8% в течение следующих пяти лет.

Как передает Report, об этом со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ сообщила газета The Washington Post.

"Министр обороны Пит Хегсет дал указание высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет", - подчеркивает издание.

В декабре 2024 года Джо Байден, который в то время был президентом США, утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $895 млрд.

Прежний министр обороны США Ллойд Остин, как указывало агентство Bloomberg, предложил американскому правительству наращивать запланированные траты на оборону на $50 млрд ежегодно. По его расчетам, в результате этого военные расходы страны в 2027 финансовом году должны были превысить $1 трлн, хотя ранее за этот период предполагалось потратить на такие цели $913,5 млрд.

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