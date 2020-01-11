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Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

​СМИ: Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter газета Al Watan Oman.

По данным издания, Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).

Согласно 6-й статье конституции страны, правящая семья "после освобождения престола" должна в течение трех дней выбрать его преемника. Если за это время она не сможет договориться, в присутствии совета в составе высокопоставленных военных и силовиков, главы Верховного суда и руководителей Совета Омана будет вскрыт запечатанный конверт, в котором должно быть написанное предыдущим султаном имя нового правителя.

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