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СМИ: Харрис потратила в 10 раз больше Трампа на цифровую рекламу

СМИ: Харрис потратила в 10 раз больше Трампа на цифровую рекламу Вице-президент США Камала Харрис в 10 раз превзошла по расходам на цифровую рекламу экс-президента Дональда Трампа, который тратит на нее гораздо меньше, чем четыре года назад, полагаясь на традиционные СМИ.
Другие страны
15 августа 2024 г. 12:16
СМИ: Харрис потратила в 10 раз больше Трампа на цифровую рекламу

Вице-президент США Камала Харрис в 10 раз превзошла по расходам на цифровую рекламу экс-президента Дональда Трампа, который тратит на нее гораздо меньше, чем четыре года назад, полагаясь на традиционные СМИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Согласно данным издания, с 21 июля, когда действующий президент Джо Байден вышел из президентской гонки, Харрис потратила на эти цели 57 млн долларов, а Трамп, который "экономит деньги", - 5,6 млн долларов. Четыре года назад предвыборный штаб Трампа израсходовал к этому моменту на подобную рекламу 91 млн долларов. Всего же во время "провальной кампании в 2020 году" он потратил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Google 275 млн долларов.

По словам экспертов, цифровые рекламные обращения важны для сбора пожертвований, и большая часть такой рекламы Харрис как раз содержит просьбы о взносах. Неудивительно, что сокращение расходов экс-президента на подобную рекламу согласуется с падением доли средств, поступающих ему за счет небольших пожертвований (менее 200 долларов): с 61% в 2020 года до 40% в 2024 году, подчеркивается в публикации.

Тем не менее в предвыборной кампании Харрис также доминируют расходы на рекламу в ТВ и радио. С учетом средств, обещанных в то время, когда Байден был кандидатом от Демократической партии, предвыборный штаб Харрис выделил на такую рекламу уже 286 млн долларов, а предвыборная кампания Трампа - 187 млн долларов.

В настоящее время Трамп обходит Харрис по уровню поддержки среди американских избирателей в предвыборной гонке на 1 п.п., свидетельствуют результаты опроса, проведенного 9-12 августа телеканалом Fox News с участием более 1 тыс. респондентов. За экс-президента готовы отдать голос 50% избирателей, за Харрис - 49%.

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Версия на английском языке Kamala Harris outspends Trump 10-to-1 in digital ad blitz

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