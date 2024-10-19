СМИ: Харрис опережает Трампа в трех колеблющихся штатах

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост от демократов, опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в трех колеблющихся штатах.

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост от демократов, опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в трех колеблющихся штатах.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса Bullfinch Group, опубликованного журналом Newsweek.

По его данным, самый большой отрыв у Харрис в штате Мичиган, где ее поддерживают 53% опрошенных, в то время, как поддержку Трампу выразили 45% респондентов.

В двух других штатах - Висконсине и Пенсильвании - разрыв между двумя кандидатами находится в рамках погрешности. В Висконсине Харрис опережает Трампа на три процентных пункта (п.п), а в Пенсильвании на один п.п.

Отмечается, что опрос проводился среди жителей трех штатов в период с 11 по 17 октября, в нем приняли участие 1,8 тыс. человек. Погрешность исследования составляет 4 п.п.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.