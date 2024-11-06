СМИ: Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах

Вице-президент демократ Камала Харрис в среду, скорее всего, сделает звонок конкуренту на президентских выборах республиканцу экс-президенту Дональду Трампу и признает проигрыш.

Вице-президент демократ Камала Харрис в среду, скорее всего, сделает звонок конкуренту на президентских выборах республиканцу экс-президенту Дональду Трампу и признает проигрыш.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на двух помощников Харрис.

"Время для звонка пока обсуждают. Сейчас Харрис работает над своей речью, заявил один из помощников", - информирует телеканал.

Вместе с тем неназванный представитель Белого дома сообщил NBC, что президент США Джо Байден также в среду намерен позвонить Трампу, и кроме того, желает выступить публично на тему итогов выборов.

Однако время звонка и содержание выступления также еще не утвердили.

Ранее сообщалось о том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил поддержку 277 голосов выборщиков из необходимых 270, что говорит о его победе на выборах.