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СМИ: Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах

СМИ: Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах Вице-президент демократ Камала Харрис в среду, скорее всего, сделает звонок конкуренту на президентских выборах республиканцу экс-президенту Дональду Трампу и признает проигрыш.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 19:57
СМИ: Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах

Вице-президент демократ Камала Харрис в среду, скорее всего, сделает звонок конкуренту на президентских выборах республиканцу экс-президенту Дональду Трампу и признает проигрыш.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на двух помощников Харрис.

"Время для звонка пока обсуждают. Сейчас Харрис работает над своей речью, заявил один из помощников", - информирует телеканал.

Вместе с тем неназванный представитель Белого дома сообщил NBC, что президент США Джо Байден также в среду намерен позвонить Трампу, и кроме того, желает выступить публично на тему итогов выборов.

Однако время звонка и содержание выступления также еще не утвердили.

Ранее сообщалось о том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил поддержку 277 голосов выборщиков из необходимых 270, что говорит о его победе на выборах.

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Версия на английском языке Harris expected to call Trump to concede 2024 presidential race
Версия на азербайджанском языке KİV: Harris Trampa məğlubiyyətini etiraf etmək niyyətindədir

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