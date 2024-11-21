О нас

СМИ: ХАМАС выразил заинтересованность в соглашении с Израилем по заложникам

СМИ: ХАМАС выразил заинтересованность в соглашении с Израилем по заложникам Радикальная палестинская группировка ХАМАС выразила заинтересованность в заключении соглашения с Израилем об обмене заложниками.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 19:16
СМИ: ХАМАС выразил заинтересованность в соглашении с Израилем по заложникам

Радикальная палестинская группировка ХАМАС выразила заинтересованность в заключении соглашения с Израилем об обмене заложниками.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Впервые за долгое время появился хороший шанс заключить соглашение о заложниках с группировкой ХАМАС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ХАМАС готов к соглашению, которое не предусматривает официального объявления прекращения боевых действий в Газе.

По данным издания, возможная сделка будет включать прекращение огня на 42 дня, в течение которых группировка освободит часть заложников.

Напомним, что 7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против группировки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi