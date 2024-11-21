СМИ: ХАМАС выразил заинтересованность в соглашении с Израилем по заложникам

Радикальная палестинская группировка ХАМАС выразила заинтересованность в заключении соглашения с Израилем об обмене заложниками.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС выразила заинтересованность в заключении соглашения с Израилем об обмене заложниками.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Впервые за долгое время появился хороший шанс заключить соглашение о заложниках с группировкой ХАМАС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ХАМАС готов к соглашению, которое не предусматривает официального объявления прекращения боевых действий в Газе.

По данным издания, возможная сделка будет включать прекращение огня на 42 дня, в течение которых группировка освободит часть заложников.

Напомним, что 7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против группировки.