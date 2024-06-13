СМИ: ХАМАС требует постоянного прекращения огня для заключения соглашения о заложниках

Главным препятствием для заключения соглашения об освобождении заложников является требование радикального палестинского движения ХАМАС о полном и постоянном прекращении огня.
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Два собеседника издания указали, что ХАМАС требует от властей Израиля предоставления гарантий прекращения огня. В то же время израильская сторона предложила перемирие только на шесть недель в ходе первого этапа предполагаемой сделки. За это время Израиль и ХАМАС должны будут договориться об условиях второго этапа, который будет включать в себя постоянное прекращение огня.
Несмотря на то что предложение Израиля дает возможность продлить шестинедельное перемирие для продолжения переговоров, в ХАМАС опасаются, что временное ограничение позволит израильской стороне найти предлог для возобновления боевых действий и срыва сделки.
Ранее в ХАМАС подтвердили, что план США по прекращению огня в Газе их устраивает.