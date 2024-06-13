СМИ: ХАМАС требует постоянного прекращения огня для заключения соглашения о заложниках

Главным препятствием для заключения соглашения об освобождении заложников является требование радикального палестинского движения ХАМАС о полном и постоянном прекращении огня.

Главным препятствием для заключения соглашения об освобождении заложников является требование радикального палестинского движения ХАМАС о полном и постоянном прекращении огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Два собеседника издания указали, что ХАМАС требует от властей Израиля предоставления гарантий прекращения огня. В то же время израильская сторона предложила перемирие только на шесть недель в ходе первого этапа предполагаемой сделки. За это время Израиль и ХАМАС должны будут договориться об условиях второго этапа, который будет включать в себя постоянное прекращение огня.

Несмотря на то что предложение Израиля дает возможность продлить шестинедельное перемирие для продолжения переговоров, в ХАМАС опасаются, что временное ограничение позволит израильской стороне найти предлог для возобновления боевых действий и срыва сделки.

Ранее в ХАМАС подтвердили, что план США по прекращению огня в Газе их устраивает.