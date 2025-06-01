СМИ: ХАМАС потерял контроль над безопасностью в Газе из-за голода и хаоса

Палестинское движение ХАМАС утратило контроль над ситуацией с безопасностью в секторе Газа, где участились случаи мародерства и кражи гуманитарной помощи на фоне тяжелого продовольственного кризиса.

Палестинское движение ХАМАС утратило контроль над ситуацией с безопасностью в секторе Газа, где участились случаи мародерства и кражи гуманитарной помощи на фоне тяжелого продовольственного кризиса.

Как передает Report, об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их утверждению, воры и преступные группировки начали захватывать грузовики с гуманитарной помощью, грабить дома и запугивать население палестинского анклава. В связи с этим ХАМАС пытается заручиться поддержкой лидеров влиятельных семей, чтобы справиться с хаосом и грабежами, однако ситуация не улучшается.

Однако, как утверждает телеканал, все подконтрольные ХАМАС министерства и учреждения парализованы, а система безопасности правительства сектора Газа во многом не функционирует из-за убийств чиновников и членов движения. Отмечается, что на этом фоне в анклаве активизировались экстремистские группировки, которые вербуют новых членов.

Кроме того, собеседники Al Arabiya указали, что ХАМАС сталкивается с трудностями при выплате заработных плат своим членам. Это связано с тем, что после начала конфликта власти сектора Газа стали получать меньше налогов и других поступлений. В условиях отсутствия выплат многие сотрудники подконтрольных ХАМАС учреждений начали менять работу или жить на гуманитарную помощь.

Напомним, что 2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приостановке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе анклава. Израильская сторона объяснила это отказом ХАМАС от предложенного США плана по урегулированию конфликта.