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СМИ: ХАМАС под давлением Катара смягчил позицию на переговорах по Газе

СМИ: ХАМАС под давлением Катара смягчил позицию на переговорах по Газе Переговоры через посредников между Израилем и радикальным движением ХАМАС на этой неделе продвинулись вперед, так как палестинская группировка смягчила свою позицию под давлением Катара.
Другие страны
13 марта 2024 г. 18:30
СМИ: ХАМАС под давлением Катара смягчил позицию на переговорах по Газе

Переговоры через посредников между Израилем и радикальным движением ХАМАС на этой неделе продвинулись вперед, так как палестинская группировка смягчила свою позицию под давлением Катара.

Как передает Report, об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного арабского дипломата.

По данным издания, на этой неделе после очередного переговорного тупика сторонами был достигнут значительный прогресс в договоренностях по обеспечению перемирия в секторе Газа в обмен на израильских заложников.

Сообщается, что Доха оказала давление на ХАМАС, предупредив палестинскую группировку, что ее лидеры, проживающие в Катаре, будут изгнаны из страны, если они не адаптируют свой подход к переговорам.

Стороны обсуждают трехэтапную сделку по прекращению огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников, которые уже более 150 дней удерживаются в палестинском анклаве.

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