Kan: ХАМАС передало посредникам список заложников для освобождения

Движение ХАМАС передало посредникам список заложников, которые должны быть освобождены 19 января.
Как передает
Радикальное палестинское движение ХАМАС в течение нескольких часов передаст посредникам список израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает
Отметим, что в воскресенье утром официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что прекращение огня в секторе Газа, которое должно было начаться в 10:30 по бакинскому времени,
Движение ХАМАС объяснило техническими причинами несоблюдение условий соглашения, которое предусматривает передачу списка заложников.