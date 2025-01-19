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Kan: ХАМАС передало посредникам список заложников для освобождения

Kan: ХАМАС передало посредникам список заложников для освобождения Радикальное палестинское движение ХАМАС в течение нескольких часов передаст посредникам список израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
19 января 2025 г. 12:14
Kan: ХАМАС передало посредникам список заложников для освобождения

Движение ХАМАС передало посредникам список заложников, которые должны быть освобождены 19 января.

Как передает Report, об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

12:13

Радикальное палестинское движение ХАМАС в течение нескольких часов передаст посредникам список израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник.

Отметим, что в воскресенье утром официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что прекращение огня в секторе Газа, которое должно было начаться в 10:30 по бакинскому времени, не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства и не предоставит израильской стороне список заложников.

Движение ХАМАС объяснило техническими причинами несоблюдение условий соглашения, которое предусматривает передачу списка заложников.

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Версия на азербайджанском языке “HƏMAS” azad ediləcək girovların siyahısını vasitəçilərə verib

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