Kan: ХАМАС передало посредникам список заложников для освобождения

Радикальное палестинское движение ХАМАС в течение нескольких часов передаст посредникам список израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Движение ХАМАС передало посредникам список заложников, которые должны быть освобождены 19 января.

Как передает Report , об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

12:13

Радикальное палестинское движение ХАМАС в течение нескольких часов передаст посредникам список израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник.

Отметим, что в воскресенье утром официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что прекращение огня в секторе Газа, которое должно было начаться в 10:30 по бакинскому времени, не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства и не предоставит израильской стороне список заложников.

Движение ХАМАС объяснило техническими причинами несоблюдение условий соглашения, которое предусматривает передачу списка заложников.