СМИ: ХАМАС передало Израилю список выживших заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки.

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

"ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить", - сказал он.

Ранее канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии.