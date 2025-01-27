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СМИ: ХАМАС передало Израилю список выживших заложников

СМИ: ХАМАС передало Израилю список выживших заложников Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки.
Другие страны
27 января 2025 г. 16:29
СМИ: ХАМАС передало Израилю список выживших заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

"ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить", - сказал он.

Ранее канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS sağ qalan girovların siyahısını İsrailə təqdim edib
Версия на английском языке Hamas hands over list showing 25 hostages living, out of 33 due for release

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