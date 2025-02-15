СМИ: ХАМАС не планирует в будущем управлять Газой

Палестинское движение ХАМАС сообщило посредникам, что не планирует управлять в дальнейшем сектором Газа.
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По данным его источника, знакомого с ходом переговоров, представители радикальной организации подтвердили, что намерены соблюдать соглашение о прекращении огня на всех трех его этапах и "не будут участвовать в управлении сектором Газа в дальнейшем".
Египет же, согласно версии источника, в настоящий момент ведет интенсивные переговоры о создании временного комитета, который отвечал бы за оказание помощи жителям анклава и его восстановление. Другие подробности не приводятся.
ХАМАС эти сообщения пока не прокомментировал.