О нас

СМИ: ХАМАС намерено вскоре подписать начальное соглашение о перемирии в Газе

СМИ: ХАМАС намерено вскоре подписать начальное соглашение о перемирии в Газе Палестинское радикальное движение ХАМАС планирует подписать с Израилем первоначальное соглашение о перемирии в секторе Газа в ближайшие дни.
Другие страны
13 января 2025 г. 18:21
СМИ: ХАМАС намерено вскоре подписать начальное соглашение о перемирии в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС планирует подписать с Израилем первоначальное соглашение о перемирии в секторе Газа в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на источник в ХАМАС.

По его версии, непрямые переговоры в Дохе продолжаются, чтобы согласовать основные положения, что предусматривает обмен заложников на палестинских заключенных в Израиле. Утверждается, что существует возможность достижения предварительного соглашения к концу этой недели.

Источник агентства сообщает, что израильские переговорщики все еще находятся в Катаре, что свидетельствует о возможности достижения соглашения по общим линиям.

Отмечается, что на первом этапе предполагаемого договора ХАМАС может освободить 34 израильских заложников в обмен на прекращение огня в Газе на полтора месяца и освобождение заключенных. Вторая фаза может начаться через неделю после завершения первой. Она предусматривает освобождение остальных заложников в обмен на палестинцев и прекращение огня еще на полтора месяца. На втором этапе стороны обсудят связанные с прекращением конфликта вопросы и выход Израиля из сектора Газа. Третья фаза будет обсуждаться после достижения соглашения по второй.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi