СМИ: ХАМАС намерено вскоре подписать начальное соглашение о перемирии в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС планирует подписать с Израилем первоначальное соглашение о перемирии в секторе Газа в ближайшие дни.

Палестинское радикальное движение ХАМАС планирует подписать с Израилем первоначальное соглашение о перемирии в секторе Газа в ближайшие дни.

Как передает Report , об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на источник в ХАМАС.

По его версии, непрямые переговоры в Дохе продолжаются, чтобы согласовать основные положения, что предусматривает обмен заложников на палестинских заключенных в Израиле. Утверждается, что существует возможность достижения предварительного соглашения к концу этой недели.

Источник агентства сообщает, что израильские переговорщики все еще находятся в Катаре, что свидетельствует о возможности достижения соглашения по общим линиям.

Отмечается, что на первом этапе предполагаемого договора ХАМАС может освободить 34 израильских заложников в обмен на прекращение огня в Газе на полтора месяца и освобождение заключенных. Вторая фаза может начаться через неделю после завершения первой. Она предусматривает освобождение остальных заложников в обмен на палестинцев и прекращение огня еще на полтора месяца. На втором этапе стороны обсудят связанные с прекращением конфликта вопросы и выход Израиля из сектора Газа. Третья фаза будет обсуждаться после достижения соглашения по второй.