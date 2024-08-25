СМИ: ХАМАС на консультациях в Каире отклонило предложение США

Представители палестинского радикального движения ХАМАС на консультациях в Каире заявили посредникам об отказе от выдвинутого США предложения по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Представители палестинского радикального движения ХАМАС на консультациях в Каире заявили посредникам об отказе от выдвинутого США предложения по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям его источников, члены делегации ХАМАС проинформировали посредников, что движение придерживается проекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа, согласованного 2 июля. Кроме того, ХАМАС выступило против размещения израильских военных в так называемом Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа с Египтом, а также в коридоре Нецарим, разделяющем северную и южную части анклава.

Отметим, что 15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере.

В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем.