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СМИ: ХАМАС может перенести свой политический офис из Катара в Ирак

СМИ: ХАМАС может перенести свой политический офис из Катара в Ирак Палестинское радикальное движение ХАМАС может перенести свой политический офис из столицы Катара - Дохи в иракский Багдад.
Другие страны
25 июня 2024 г. 10:11
СМИ: ХАМАС может перенести свой политический офис из Катара в Ирак

Палестинское радикальное движение ХАМАС может перенести свой политический офис из столицы Катара - Дохи в иракский Багдад.

Как передает Report cо ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает эмиратское издание The National.

Отмечается, что такой шаг связан с растущим давлением со стороны Дохи и Вашингтона относительно мирных переговоров. Власти Ирака уже одобрили это решение в прошлом месяце.

ХАМАС в начале июня открыл в Багдаде свое политическое представительство и планирует в ближайшие недели открыть там же пресс-центр. Однако лидеры движения еще не выбрали точное время для переноса своего офиса. Уточняется, что за безопасность членов движения в Багдаде будет нести ответственность Ирак.

Возможный переезд происходит на фоне того, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа, проводимые при сотрудничестве США, Египта и Катара, остаются в тупике. Чиновники США обвинили палестинское движение в отсутствии прогресса в реализации плана президента США Джо Байдена по урегулированию конфликта. Отмечается, что между посредниками движения и представителями Израиля не было значительных контактов с того момента, как ХАМАС отверг предложения американского президента.

При этом The National утверждает, что если лидеры ХАМАС переедут в Ирак, то это может создать дополнительные проблемы для мирных переговоров, так как Катар потенциально будет иметь меньшее влияние на палестинское движение, чьи политические лидеры проживают в этой стране с 2012 года. Источники газеты утверждают, что ХАМАС намерен так или иначе сохранить представительство в Дохе, для контроля отношений с Катаром.

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Версия на английском языке Hamas considers relocation of political office from Qatar to Iraq

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