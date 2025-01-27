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СМИ: ХАМАС может отказаться от власти в секторе Газа

СМИ: ХАМАС может отказаться от власти в секторе Газа Группировка ХАМАС может отказаться от управления сектором Газа после прекращения боевых действий.
Другие страны
27 января 2025 г. 10:17
СМИ: ХАМАС может отказаться от власти в секторе Газа

Группировка ХАМАС может отказаться от управления сектором Газа после прекращения боевых действий.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Al Arabiya.

Представитель политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил саудовскому новостному изданию Al Arabiya, что группировка не обязательно будет стремиться к управлению сектором Газа после войны с Израилем. По его словам, ХАМАС понимает, что в дальнейшем для управления сектором потребуется как региональная, так и международная поддержка, в том числе поддержка президента Палестины Махмуда Аббаса.

Марзук сказал, что группировка готова вести переговоры о формировании правительства в секторе с США в свете их посредничества в достижении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

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Версия на английском языке Senior Hamas official says group could step away from governing post-war Gaza
Версия на азербайджанском языке HƏMAS Qəzza zolağında hakimiyyətdən imtina edə bilər

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