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СМИ: ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по гражданской администрации в Газе

СМИ: ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по гражданской администрации в Газе Соперничающие палестинские движения ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по вопросу о гражданской администрации сектора Газа.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 13:20
СМИ: ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по гражданской администрации в Газе

Соперничающие палестинские движения ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по вопросу о гражданской администрации сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС.

По его словам, согласно договоренности, ХАМАС не будет контролировать контрольно-пропускные пункты в секторе.

"На следующей неделе движения проведут встречу в рамках примирения", - добавил он.

В настоящее время между палестинскими официальными лицами проводятся контакты, которые сконцентрированы на вопросе управления сектором Газа. Отмечается, что среди обсуждаемых вопросов – местная администрация из независимых деятелей, включая создание правительства технократов при одобрении обоих движений и остальных палестинских фракций.

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Версия на азербайджанском языке KİV: HƏMAS və Fəth Qəzzada mülki idarəetmə ilə bağlı konsensus əldə edib
Версия на английском языке Hamas to cede civilian control of Gaza to Palestinian Authority, source says

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