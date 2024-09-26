СМИ: ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по гражданской администрации в Газе

Соперничающие палестинские движения ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по вопросу о гражданской администрации сектора Газа.

Соперничающие палестинские движения ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по вопросу о гражданской администрации сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС.

По его словам, согласно договоренности, ХАМАС не будет контролировать контрольно-пропускные пункты в секторе.

"На следующей неделе движения проведут встречу в рамках примирения", - добавил он.

В настоящее время между палестинскими официальными лицами проводятся контакты, которые сконцентрированы на вопросе управления сектором Газа. Отмечается, что среди обсуждаемых вопросов – местная администрация из независимых деятелей, включая создание правительства технократов при одобрении обоих движений и остальных палестинских фракций.