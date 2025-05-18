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СМИ: ХАМАС хотел сорвать нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии

СМИ: ХАМАС хотел сорвать нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии Атака радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года была призвана сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Другие страны
18 мая 2025 г. 07:49
СМИ: ХАМАС хотел сорвать нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии

Атака радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года была призвана сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal, в распоряжении которой оказался протокол заседания лидеров ХАМАС накануне нападения.

Из документа следует, что на этой встрече бывший глава политбюро движения Яхья Синвар, убитый в октябре прошлого года, заявил, что работа над "нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Израилем существенно продвигается вперед", а в случае заключения ими соглашения "большинство арабских и исламских стран последуют" их примеру. Такое развитие событий могло отвлечь внимание мирового сообщества от палестинского вопроса, считал Синвар.

Он заявил членам политбюро о необходимости совершить "чрезвычайное действие" и добиться "стратегического сдвига" в региональном балансе сил.

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Версия на азербайджанском языке KİV: HƏMAS İsrail və Səudiyyə arasında münasibətlərin normallaşmasını pozmaq istəyib

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