СМИ: ХАМАС хотел сорвать нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии

Атака радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года была призвана сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Атака радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года была призвана сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal , в распоряжении которой оказался протокол заседания лидеров ХАМАС накануне нападения.

Из документа следует, что на этой встрече бывший глава политбюро движения Яхья Синвар, убитый в октябре прошлого года, заявил, что работа над "нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Израилем существенно продвигается вперед", а в случае заключения ими соглашения "большинство арабских и исламских стран последуют" их примеру. Такое развитие событий могло отвлечь внимание мирового сообщества от палестинского вопроса, считал Синвар.

Он заявил членам политбюро о необходимости совершить "чрезвычайное действие" и добиться "стратегического сдвига" в региональном балансе сил.