СМИ: ХАМАС хотел атаковать Израиль еще осенью 2022 года

Палестинское движение ХАМАС хотело совершить атаку на Израиль еще осенью 2022 года, однако перенесло свои планы, так как хотело заручиться поддержкой Ирана и шиитского движения "Хезболлах".

Палестинское движение ХАМАС хотело совершить атаку на Израиль еще осенью 2022 года, однако перенесло свои планы, так как хотело заручиться поддержкой Ирана и шиитского движения "Хезболлах".

Как передает Report , об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на протоколы встреч руководства ХАМАС, захваченные израильскими военными.

По словам издания, документы были найдены в январе в подземном командном центре движения в Хан-Юнисе и содержат протоколы 10 встреч руководства ХАМАС, в них в числе прочего указывается, что движение с 2021 года намеренно не вступало в крупные конфронтации с Израилем, чтобы усыпить бдительность израильских властей и впоследствии воспользоваться эффектом неожиданности.

Помимо этого, утверждает газета, ХАМАС просил у иранских властей, а также у "Хезболлах" во время атаки нанести удары по израильским объектам. The New York Times заявляет, что иранские власти и "Хезболлах" якобы поддерживали план ХАМАС в принципе, однако просили больше времени на подготовку.

На решение ХАМАС о нападении, указывает издание, повлияло желание не допустить нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.