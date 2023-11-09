СМИ: ХАМАС готов освободить до 15 заложников в обмен на гуманитарную помощь

Палестинское радикальное движение ХАМАС ведет переговоры об освобождении до 15 заложников в обмен на приостановление военных действий на три дня в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав и вывоза пленных.

Палестинское радикальное движение ХАМАС ведет переговоры об освобождении до 15 заложников в обмен на приостановление военных действий на три дня в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав и вывоза пленных.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что договоренность касается в том числе нескольких американцев, которые находятся в руках боевиков. При этом точное число заложников, которые будут отпущены, остается предметом обсуждения. Переговоры, в проведении которых участвовал директор ЦРУ Уильям Бернс, велись при посредничестве Катара.

По предварительной информации, ХАМАС и другие палестинские группировки удерживают более 240 заложников.