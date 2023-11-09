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СМИ: ХАМАС готов освободить до 15 заложников в обмен на гуманитарную помощь

СМИ: ХАМАС готов освободить до 15 заложников в обмен на гуманитарную помощь Палестинское радикальное движение ХАМАС ведет переговоры об освобождении до 15 заложников в обмен на приостановление военных действий на три дня в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав и вывоза пленных.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 12:29
СМИ: ХАМАС готов освободить до 15 заложников в обмен на гуманитарную помощь

Палестинское радикальное движение ХАМАС ведет переговоры об освобождении до 15 заложников в обмен на приостановление военных действий на три дня в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав и вывоза пленных.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что договоренность касается в том числе нескольких американцев, которые находятся в руках боевиков. При этом точное число заложников, которые будут отпущены, остается предметом обсуждения. Переговоры, в проведении которых участвовал директор ЦРУ Уильям Бернс, велись при посредничестве Катара.

По предварительной информации, ХАМАС и другие палестинские группировки удерживают более 240 заложников.

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